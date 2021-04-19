Песков прокомментировал ответные меры России на санкции США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ответные меры России на санкции США.
Песков прокомментировал ответные меры России на санкции США
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что «принцип взаимности здесь является абсолютной константой».

«И на основе этой взаимности приняты решения. Эти решения будут приниматься дальше. Каждый раз в отношении США, конечно же, будут приниматься соответствующие меры в случае, если подобная санкционная практика будет продолжаться», — цитирует ТАСС Пескова.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний.

Также в Вашингтоне объявили, что из США высылают десять российских дипломатов.

Позднее Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».

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