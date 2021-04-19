Песков прокомментировал ответные меры России на санкции США
- РИА Новости
Он подчеркнул, что «принцип взаимности здесь является абсолютной константой».
«И на основе этой взаимности приняты решения. Эти решения будут приниматься дальше. Каждый раз в отношении США, конечно же, будут приниматься соответствующие меры в случае, если подобная санкционная практика будет продолжаться», — цитирует ТАСС Пескова.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний.
Также в Вашингтоне объявили, что из США высылают десять российских дипломатов.
Позднее Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».