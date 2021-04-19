Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ответные меры России на санкции США.

Он подчеркнул, что «принцип взаимности здесь является абсолютной константой».

«И на основе этой взаимности приняты решения. Эти решения будут приниматься дальше. Каждый раз в отношении США, конечно же, будут приниматься соответствующие меры в случае, если подобная санкционная практика будет продолжаться», — цитирует ТАСС Пескова.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний.

Также в Вашингтоне объявили, что из США высылают десять российских дипломатов.

Позднее Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».