Axios: посол США покинет Россию на этой неделе, но «вернётся в ближайшие дни»

Посол США в Москве Джон Салливан на текущей неделе отправится в Вашингтон для проведения консультаций, а затем «в ближайшие недели» вернётся обратно в Москву, сообщает портал Axios.

«На этой неделе посол Салливан вернётся в США с целью навестить свою семью и встретиться с представителями новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться, поскольку он согласился занимать свою должность в течение неопредёленного срока», — сообщает портал со ссылкой на официальные источники.

Отмечается, что в Москву посол приедет снова в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что Джон Салливан отказался покидать Россию, несмотря на рекомендации поехать в Вашингтон на консультации.

14 апреля посол США в Москве Джон Салливан был приглашён к Юрию Ушакову, помощнику президента России Владимира Путина. Салливану заявили, сообщил РИА Новости источник в МИД, что если США после слов американского президента о намерении улучшить отношения с Россией примут новые санкции, то Москва отреагирует решительно.

Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что помощник российского президента Юрий Ушаков на встрече с американским послом рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьёзные и подробные консультации.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц.