Ушаков рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон на консультации

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Помощник президента России Юрий Ушаков на встрече с американским послом Джоном Салливаном рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьёзные и подробные консультации.
Ушаков рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон на консультации
  • РИА Новости

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«В Вашингтоне тоже происходит непонятное порой, по крайней мере не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьёзные консультации», — сказал он.

Как сообщалось ранее, Ушаков разъяснил Салливану ответные меры Москвы на объявленные антироссийские санкции США.

15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России.

Они распространяются на 32 российских физических и юридических лица и шесть технологических компаний.

Кроме того, США высылают из страны десять российских дипломатов.

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