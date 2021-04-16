Помощник Путина изложил послу США ответные меры России на санкции

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Помощник президента России Юрий Ушаков разъяснил американскому послу Джону Салливану ответные меры Москвы на объявленные антироссийские санкции США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Помощник Путина изложил послу США ответные меры России на санкции
  • РИА Новости

«В соответствии с принятыми решениями помощник президента России Юрий Ушаков пригласил в пятницу посла США в России Салливана и изложил ему ответные меры российской стороны на объявленные накануне Соединёнными Штатами санкции в отношении России», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России.

Они распространяются на 32 российских физических и юридических лица и шесть технологических компаний.

Кроме того, США высылают из страны десять российских дипломатов.

Песков прокомментировал санкции США. Он заявил, что принцип взаимности никто не отменял, но всё будет зависеть от решения российского президента.

16 апреля президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности ответные меры на эти санкции.

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