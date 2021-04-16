В Кремле оценили возможность ответа на санкции США
- РИА Новости
«Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, он является основополагающим», — сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что всё будет зависеть от решения, которое примет глава государства.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Они распространяются на 32 российских физических и юридических лица и шесть технологических компаний.
Также стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.