В Кремле оценили возможность ответа на санкции США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новые санкции США, заявил, что принцип взаимности никто не отменял, но всё будет зависеть от решения российского лидера Владимира Путина.
В Кремле оценили возможность ответа на санкции США
  • РИА Новости

«Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, он является основополагающим», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что всё будет зависеть от решения, которое примет глава государства.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. Они распространяются на 32 российских физических и юридических лица и шесть технологических компаний.

Также стало известно, что США высылают из страны десять российских дипломатов.

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