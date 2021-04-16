Путин обсудил с Совбезом ответные меры на санкции США

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Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности России ответные меры на санкции, введённые американской стороной.
Путин обсудил с Совбезом ответные меры на санкции США
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Состоялся разговор об ответных мерах на введённые накануне санкции США в отношении нашей страны», — цитирует его ТАСС.

Также Путин рассказал участникам совещания о своих международных контактах на текущей неделе.

Ранее Песков прокомментировал новые санкции США. Он заявил, что принцип взаимности никто не отменял, но всё будет зависеть от решения российского президента.

15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России. Они распространяются на 32 российских физических и юридических лица и шесть технологических компаний.

Также в Белом доме сообщили, что США высылают из страны десять российских дипломатов.

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