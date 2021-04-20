Axios: посол США Салливан отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД

Посол США в Москве Джон Салливан отказался покидать Россию, несмотря на рекомендации поехать в Вашингтон на консультации, сообщает портал Axios.

Как заявили источники портала, Салливан придерживается позиции, согласно которой российская сторона «должна заставить его уехать», если хочет, чтобы он покинул государство.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц.

14 апреля посол США в Москве Джон Салливан был приглашён к Юрию Ушакову, помощнику президента России Владимира Путина. Салливану заявили, сообщил РИА Новости источник в МИД, что если США после слов американского президента о намерении улучшить отношения с Россией примут новые санкции, то Москва отреагирует решительно.

Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что помощник российского президента Юрий Ушаков на встрече с американским послом рекомендовал ему поехать в Вашингтон и провести там серьёзные и подробные консультации.