Чавушоглу подтвердил, что США отменили проход кораблей в Чёрное море

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что США «устно» сообщили об отмене прохода своих кораблей в Чёрное море.

«США нам устно сообщили, что проход кораблей отменён», — цитирует министра турецкий телеканал NTV.

Чавушоглу подчеркнул, что, если США поменяют своё решение, у них есть ещё три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли.

Ранее источник в турецком МИД сообщил, что проход двух американских военных кораблей через Босфор в Чёрное море отменён.

Соединённые Штаты уведомили Турцию о проходе двух своих кораблей через Босфор, а Анкара, в свою очередь, направила соответствующие данные участникам конвенции Монтрё. Позднее в Пентагоне назвали отправку кораблей стандартной операцией.