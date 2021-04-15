Чавушоглу подтвердил, что США отменили проход кораблей в Чёрное море

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что США «устно» сообщили об отмене прохода своих кораблей в Чёрное море.
Чавушоглу подтвердил, что США отменили проход кораблей в Чёрное море
  • Reuters

«США нам устно сообщили, что проход кораблей отменён», — цитирует министра турецкий телеканал NTV.

Чавушоглу подчеркнул, что, если США поменяют своё решение, у них есть ещё три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли.

Ранее источник в турецком МИД сообщил, что проход двух американских военных кораблей через Босфор в Чёрное море отменён.

Соединённые Штаты уведомили Турцию о проходе двух своих кораблей через Босфор, а Анкара, в свою очередь, направила соответствующие данные участникам конвенции Монтрё. Позднее в Пентагоне назвали отправку кораблей стандартной операцией.

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