Президент Аргентины объяснил лёгкое течение COVID-19 вакциной «Спутник V»
- Reuters
«Я смог хорошо перенести заболевание благодаря вакцине, что я получил», — приводит РИА Новости его обращение к гражданам.
Ранее сообщалось, что анализ крови и состояние лёгких Фернандеса, инфицированного коронавирусом, не вызывают опасений.
3 апреля президент Аргентины заявил, что его результат теста на антиген коронавируса оказался положительным и он ожидает подтверждения второго теста ПЦР.
Позднее результат ПЦР-теста Фернандеса оказался положительным.
В январе аргентинский лидер привился вакциной от коронавируса «Спутник V».