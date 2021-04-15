Президент Аргентины объяснил лёгкое течение COVID-19 вакциной «Спутник V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес считает, что перенёс коронавирус в лёгкой форме благодаря полученной ранее российской вакцине «Спутник V».

«Я смог хорошо перенести заболевание благодаря вакцине, что я получил», — приводит РИА Новости его обращение к гражданам.

Ранее сообщалось, что анализ крови и состояние лёгких Фернандеса, инфицированного коронавирусом, не вызывают опасений.

3 апреля президент Аргентины заявил, что его результат теста на антиген коронавируса оказался положительным и он ожидает подтверждения второго теста ПЦР.

Позднее результат ПЦР-теста Фернандеса оказался положительным.

В январе аргентинский лидер привился вакциной от коронавируса «Спутник V».