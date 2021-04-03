ПЦР-тест президента Аргентины на COVID-19 оказался положительным

ПЦР-тест президента Аргентины Альберто Фернандеса на коронавирусную инфекцию COVID-19, который был сделан после проведения анализа на антигены, оказался положительным.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на команду медиков президента.

«ПЦР-тест оказался положительным, что подтверждает наличие заболевания COVID-19», — сообщили врачи.

Доктор президента Федерико Сааведра сообщил, что Фернандес «стабилен, не проявляет симптомов, состояние здоровья в рамках нормы».

Ранее президент Аргентины заявил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным и теперь он ожидает подтверждения второго теста ПЦР. По его словам, он чувствует себя хорошо, но у него есть небольшая температура и лёгкая головная боль.

Позднее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал данную информацию.

В январе Фернандес привился вакциной от коронавируса «Спутник V».