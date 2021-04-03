ПЦР-тест президента Аргентины на COVID-19 оказался положительным
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на команду медиков президента.
«ПЦР-тест оказался положительным, что подтверждает наличие заболевания COVID-19», — сообщили врачи.
Доктор президента Федерико Сааведра сообщил, что Фернандес «стабилен, не проявляет симптомов, состояние здоровья в рамках нормы».
Ранее президент Аргентины заявил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным и теперь он ожидает подтверждения второго теста ПЦР. По его словам, он чувствует себя хорошо, но у него есть небольшая температура и лёгкая головная боль.
Позднее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал данную информацию.
В январе Фернандес привился вакциной от коронавируса «Спутник V».