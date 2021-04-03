Гинцбург оценил информацию о возможном коронавирусе у президента Аргентины

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Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал информацию о том, что у президента Аргентины Альберто Фернандеса появились симптомы, похожие на те, что появляются при коронавирусе.
Гинцбург оценил информацию о возможном коронавирусе у президента Аргентины
  • Reuters

«Вакцинация не исключает заражения, как мы и говорили, 8% привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжёлые последствия. Те симптомы, о которых сообщается,— это гриппоподобный синдром, это не исключено», — заявил он РИА Новости.

Ранее президент Аргентины заявил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным и теперь он ожидает подтверждения второго теста ПЦР. По его словам, он чувствует себя хорошо, но у него есть небольшая температура и лёгкая головная боль.

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