Гинцбург оценил информацию о возможном коронавирусе у президента Аргентины

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал информацию о том, что у президента Аргентины Альберто Фернандеса появились симптомы, похожие на те, что появляются при коронавирусе.

«Вакцинация не исключает заражения, как мы и говорили, 8% привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжёлые последствия. Те симптомы, о которых сообщается,— это гриппоподобный синдром, это не исключено», — заявил он РИА Новости.

Ранее президент Аргентины заявил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным и теперь он ожидает подтверждения второго теста ПЦР. По его словам, он чувствует себя хорошо, но у него есть небольшая температура и лёгкая головная боль.