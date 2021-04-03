Президент Аргентины заболел коронавирусом

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о своём положительном результате теста на коронавирус.

«Я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным», — написал Фернандес в своём Twitter.

Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo. — Alberto Fernández (@alferdez) April 3, 2021

Он отметил, что у него поднялась небольшая температура и появилась лёгкая головная боль.

12 марта власти Аргентины приняли решение продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, который был введён в стране из-за COVID-19.