В Аргентине продлили режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации

Власти Аргентины приняли решение продлить режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, который был введён в стране из-за COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства страны.

Уточняется, что режим был продлён до 31 декабря.

«Продлить действие декрета №260/20 до 31 декабря 2021 года», — говорится в документе.

По информации агентства, данный режим подразумевает, в частности, ограничения на путешествия.

Согласно последним данным, всего в Аргентине было выявлено 2 169 694 случая коронавирусной инфекции.