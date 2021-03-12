В Аргентине продлили режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства страны.
Уточняется, что режим был продлён до 31 декабря.
«Продлить действие декрета №260/20 до 31 декабря 2021 года», — говорится в документе.
По информации агентства, данный режим подразумевает, в частности, ограничения на путешествия.
Согласно последним данным, всего в Аргентине было выявлено 2 169 694 случая коронавирусной инфекции.