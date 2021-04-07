В Аргентине рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 президента

Анализ крови и состояние лёгких президента Аргентины Альберто Фернандеса, инфицированного коронавирусом, не вызывают опасений. Об этом рассказала команда врачей аргентинского лидера.