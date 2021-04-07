В Аргентине рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 президента

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Анализ крови и состояние лёгких президента Аргентины Альберто Фернандеса, инфицированного коронавирусом, не вызывают опасений. Об этом рассказала команда врачей аргентинского лидера.
В Аргентине рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 президента
  • Reuters

«Были проведены анализ крови и снимок лёгких, они абсолютно нормальные», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, состояние Фернандеса находится в пределах нормы.

Ранее президент Аргентины заявил, что его результат теста на антиген коронавируса оказался положительным и он ожидает подтверждения второго теста ПЦР. 

Позднее результат ПЦР-теста Фернандеса оказался положительным.

В январе аргентинский лидер привился вакциной от коронавируса «Спутник V».

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