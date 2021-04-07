В Аргентине рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 президента
- Reuters
«Были проведены анализ крови и снимок лёгких, они абсолютно нормальные», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, состояние Фернандеса находится в пределах нормы.
Ранее президент Аргентины заявил, что его результат теста на антиген коронавируса оказался положительным и он ожидает подтверждения второго теста ПЦР.
Позднее результат ПЦР-теста Фернандеса оказался положительным.
В январе аргентинский лидер привился вакциной от коронавируса «Спутник V».