WSJ: США выводят из эксплуатации самолёты для мониторинга в рамках ДОН

Соединённые Штаты приняли решение вывести из эксплуатации самолёты OC-135B, которые использовались в ходе мониторинговых полётов над Россией в рамках Договора по открытому небу (ДОН).

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что такое решение вызывает вопросы относительно «планов президента США Джо Байдена по возвращению в ДОН».

Ранее в МИД России заявили, что на решение ситуации с продлением ДОН у США и союзников остаётся примерно полтора месяца.

По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, Москва может воздержаться от выхода из ДОН в случае, если Вашингтон быстро вернётся в договор.

15 января в МИД сообщили, что Россия начинает выход из ДОН.

22 ноября 2020 года стало известно, что Соединённые Штаты официально прекращают выполнение своих обязательств в рамках ДОН.