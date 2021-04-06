WSJ: США выводят из эксплуатации самолёты для мониторинга в рамках ДОН

Короткая ссылка
Соединённые Штаты приняли решение вывести из эксплуатации самолёты OC-135B, которые использовались в ходе мониторинговых полётов над Россией в рамках Договора по открытому небу (ДОН).

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что такое решение вызывает вопросы относительно «планов президента США Джо Байдена по возвращению в ДОН».

Ранее в МИД России заявили, что на решение ситуации с продлением ДОН у США и союзников остаётся примерно полтора месяца.

По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, Москва может воздержаться от выхода из ДОН в случае, если Вашингтон быстро вернётся в договор.

15 января в МИД сообщили, что Россия начинает выход из ДОН.

22 ноября 2020 года стало известно, что Соединённые Штаты официально прекращают выполнение своих обязательств в рамках ДОН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить