WSJ: США выводят из эксплуатации самолёты для мониторинга в рамках ДОН
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Отмечается, что такое решение вызывает вопросы относительно «планов президента США Джо Байдена по возвращению в ДОН».
Ранее в МИД России заявили, что на решение ситуации с продлением ДОН у США и союзников остаётся примерно полтора месяца.
По словам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, Москва может воздержаться от выхода из ДОН в случае, если Вашингтон быстро вернётся в договор.
15 января в МИД сообщили, что Россия начинает выход из ДОН.
22 ноября 2020 года стало известно, что Соединённые Штаты официально прекращают выполнение своих обязательств в рамках ДОН.