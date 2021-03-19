Постпред России прокомментировал ситуацию с ДОН

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Россия может воздержаться от выхода из Договора по открытому небу (ДОН) в случае, если США быстро вернутся в договор. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Постпред России прокомментировал ситуацию с ДОН
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

Ульянов обратил внимание на заявления западных экспертов о том, что Россия может воздержаться от выхода из Договора по открытому небу, если США вернутся в ДОН.

«Возможно, так. Но не достаёт одного слова — если США вернутся быстро», — написал он в Twitter.

Он отметил, что «процедуры выхода из ДОН в России запущены и они не могут длиться долго».

В феврале замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия продолжает выполнять ДОН, несмотря на запуск внутригосударственных процедур по выходу.

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