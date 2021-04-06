В МИД России призвали США задуматься о судьбе ДОН

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В МИД России сообщили, что на решение ситуации с продлением Договора по открытому небу (ДОН) у США и союзников остаётся примерно полтора месяца.

«У тех, кому дорога судьба Договора по открытому небу из числа союзников США и тех, кто, может быть, в Вашингтоне ещё размышляет по этому поводу, остаётся чуть более полутора месяцев. После этого, видимо, что называется, открутить назад будет крайне сложно», — приводит РИА Новости слова замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова.

Он отметил, что после принятия закона о денонсации Москва передаст депозитариям договора ноту о предстоящем выходе и после шести месяцев покинет договор.

«Вопрос ко всем тем, кто на Западе рассуждает в стилистике пикейных жилетов, как в этой ситуации быть, вопрос в том, достаточно ли им полутора месяцев, чтобы всё-таки принять то или иное решение в пользу сохранения договора или несохранения. Ответственность на них», — добавил дипломат.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва может воздержаться от выхода из ДОН в случае, если Вашингтон быстро вернётся в договор.

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