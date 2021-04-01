Москва рассчитывает на разрешение ситуации с памятником Коневу в Праге

Москва рассчитывает найти с Чехией взаимоприемлемое решение по ситуации с памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В целях поиска путей урегулирования этой ситуации летом прошлого года российская сторона инициировала проведение двусторонних консультаций. К сожалению, они до сих пор не состоялись», — констатировала Захарова.

Она сообщила, что причиной несостоявшихся консультаций стала санитарно-эпидемиологическая обстановка в мире.

«Вместе с тем мы рассчитываем, что нам удастся найти взаимоприемлемые решения о дальнейшей судьбе памятника», — добавила представитель МИД России.

По её словам, решение пражских муниципальных властей демонтировать памятник маршалу Коневу нанесло серьёзный ущерб двусторонним отношениям.

В январе в МИД России заявили, что не считают снос в Праге памятника Коневу поводом для пересмотра договора о дружественных отношениях и сотрудничестве с Чехией.

В апреле 2020 года в Праге был произведён демонтаж памятника маршалу Коневу. СК России возбудил по данному факту дело.

В МИД Чехии при этом заявили, что решение властей Праги о сносе памятника Коневу и его возможном перемещении в будущий музей не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров с Россией.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что памятник советскому маршалу в Праге должен быть восстановлен.