В МИД оценили отношения с Чехией после сноса в Праге памятника Коневу

Россия не считает снос в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу поводом для пересмотра договора о дружественных отношениях и сотрудничестве с Чехией, сообщил директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин.

«Мы склонны воспринимать сложившуюся ситуацию не как повод для пересмотра договора 1993 года, являющегося базовым документом современных российско-чешских отношений, а как основу для поиска устраивающих обе стороны решений в рамках существующего правового поля», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат напомнил, что российская сторона летом 2020 года предлагала Чехии провести двусторонние консультации по данному вопросу.

«Они, к сожалению, до сих пор не состоялись. Рассчитываем, что наши чешские партнёры предложат разумный компромисс, который станет достойным решением созданной не нами проблемы», — добавил Тяпкин.

3 апреля в Праге был произведён демонтаж памятника маршалу Коневу. Позднее СК России возбудил по данному факту дело.

В МИД Чехии при этом заявили, что решение властей Праги о сносе памятника Коневу и его возможном перемещении в будущий музей не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров с Россией.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что памятник советскому маршалу в Праге должен быть восстановлен.

В июле премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сказал, что Прага заинтересована в нормализации отношений с Москвой.