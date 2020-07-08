Премьер Чехии выступил за нормализацию отношений с Россией
- Reuters
«Мы заинтересованы в нормальных отношениях с Россией», — цитирует главу правительства Novinky.
Он выразил надежду, что они будут урегулированы по итогам взаимных консультаций.
По его словам, чешская сторона подходит к их подготовке «очень ответственно».
Ранее в Кремле заявили, что российско-чешские отношения «омрачены известными событиями с определёнными недружественными шагами», однако Москва выступает за добрые связи со всеми странами.
В начале апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Позднее двое сотрудников российского посольства были объявлены Чехией персонами нон грата. Бабиш заявил, что решение связано с историей о якобы перевозке ядовитого вещества рицина.