Премьер Чехии выступил за нормализацию отношений с Россией

Короткая ссылка
Чехия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш в интервью агентству CTK.
Премьер Чехии выступил за нормализацию отношений с Россией
  • Reuters

«Мы заинтересованы в нормальных отношениях с Россией», — цитирует главу правительства Novinky.

Он выразил надежду, что они будут урегулированы по итогам взаимных консультаций.

По его словам, чешская сторона подходит к их подготовке «очень ответственно».

Ранее в Кремле заявили, что российско-чешские отношения «омрачены известными событиями с определёнными недружественными шагами», однако Москва выступает за добрые связи со всеми странами.

В начале апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Позднее двое сотрудников российского посольства были объявлены Чехией персонами нон грата. Бабиш заявил, что решение связано с историей о якобы перевозке ядовитого вещества рицина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить