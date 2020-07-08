В Кремле оценили отношения с Чехией

Отношения с Чехией омрачены известными событиями, однако Россия выступает за добрые связи со всеми странами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Отношения с Чехией в последнее время были омрачены известными событиями с определёнными недружественными шагами, предпринятыми на уровне муниципальных властей и центральных властей», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков отметил, что это негативно сказалось на общем фоне двусторонних отношений, но Москва настроена на «доброе взаимодействие» со всеми государствами.

По его словам, контактов с Прагой на высоком или высшем уровнях в ближайшее время не планируется.

В начале апреля в чешской столице демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. МИД России назвал эти действия возмутительными и циничными.

Позднее двое сотрудников российского посольства были объявлены Чехией персонами нон грата. Премьер-министр республики Андрей Бабиш заявил, что решение связано с историей о якобы перевозке ядовитого вещества рицина.