В Кремле оценили отношения с Чехией
- РИА Новости
«Отношения с Чехией в последнее время были омрачены известными событиями с определёнными недружественными шагами, предпринятыми на уровне муниципальных властей и центральных властей», — сказал представитель Кремля журналистам.
Песков отметил, что это негативно сказалось на общем фоне двусторонних отношений, но Москва настроена на «доброе взаимодействие» со всеми государствами.
По его словам, контактов с Прагой на высоком или высшем уровнях в ближайшее время не планируется.
В начале апреля в чешской столице демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. МИД России назвал эти действия возмутительными и циничными.
Позднее двое сотрудников российского посольства были объявлены Чехией персонами нон грата. Премьер-министр республики Андрей Бабиш заявил, что решение связано с историей о якобы перевозке ядовитого вещества рицина.