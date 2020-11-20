В Праге снесли пьедестал демонтированного памятника маршалу Коневу

Пьедестал, на котором стоял памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, был снесён в Праге по распоряжению муниципальных властей. Об этом сообщило посольство России в Чехии.

«20 ноября на площади Интербригады в городском районе Прага-6 снесён пьедестал монумента маршалу Ивану Степановичу Коневу, бронзовая скульптура которого была демонтирована в апреле. Таким образом, памятник полководцу оказался окончательно уничтожен», — говорится в сообщении в Facebook.

Как отметили в дипмиссии, в мае 1945 года Конев в ходе Пражской наступательной операции Красной Армии командовал войсками 1-го Украинского фронта, подразделения которого первыми вошли в чехословацкую столицу и спасли её от уничтожения. За эти заслуги в 1980 году ему был воздвигнут памятник.

«И именно поэтому на данный военно-мемориальный объект в полной мере распространяется международно-правовая защита, вытекающая из положений российско-чешского Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года. Снос памятника является его прямым нарушением», — подчёркивается в комментарии.

3 апреля в Праге был произведён демонтаж памятника маршалу Коневу. Позднее СК России возбудил по данному факту дело.

В МИД Чехии при этом заявили, что решение властей Праги о сносе памятника Коневу и его возможном перемещении в будущий музей не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров с Россией.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что памятник советскому маршалу в Праге должен быть восстановлен.