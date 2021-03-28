Пушков оценил санкции Китая в отношении США

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Сенатор Алексей Пушков оценил введённые ранее Китаем ответные санкции в отношении США и Канады.

«США, по сути, ещё не испытывали на себе встречные санкции со стороны других государств, но они неизбежно столкнутся с этим. Китай способен ввести серьёзные ответные меры», — написал он в Telegram.

По мнению Пушкова, ограничительные меры окажутся эффективными только в том случае, если «коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса».

22 марта США, ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции против Китая за «нарушение прав уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Китай объявил о введении ответных санкций против десяти человек и четырёх организаций из Евросоюза за вмешательство Брюсселя в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района. Также Пекин ввёл санкции против Великобритании.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал такой ответный шаг Китая неприемлемым.

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