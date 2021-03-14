В Ирландии рекомендуют приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить вакцинацию в стране препаратом британско-шведской компании AstraZeneca после случаев нарушения свёртываемости крови у привитых в Норвегии.

«Данная рекомендация сделана на фоне сообщения норвежского агентства лекарственных средств о четырёх новых случаях серьёзных нарушений свёртываемости крови у взрослых после прививки вакциной AstraZeneca от коронавируса», — говорится в Twitter Минздрава Ирландии.

В то же время там подчеркнули, что пока не доказана связь между этими случаями и применением вакцины AstraZeneca.

Тем не менее в Минздраве Ирландии призвали временно остановить вакцинацию данным препаратом в целях предосторожности и до выяснения дальнейших данных.

Ранее во Франции решили продолжить использовать вакцину AstraZeneca.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что изучают сообщения о приостановке использования партии вакцины AstraZeneca в ряде государств Евросоюза.

Речь идёт о таких странах, как Австрия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. Кроме того, стало известно, что правительство Италии тоже приостанавливает использование партии вакцины. Вакцинацию препаратом приостановили Норвегия и Дания.