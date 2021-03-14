В Ирландии рекомендуют приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca
- Reuters
«Данная рекомендация сделана на фоне сообщения норвежского агентства лекарственных средств о четырёх новых случаях серьёзных нарушений свёртываемости крови у взрослых после прививки вакциной AstraZeneca от коронавируса», — говорится в Twitter Минздрава Ирландии.
В то же время там подчеркнули, что пока не доказана связь между этими случаями и применением вакцины AstraZeneca.
Тем не менее в Минздраве Ирландии призвали временно остановить вакцинацию данным препаратом в целях предосторожности и до выяснения дальнейших данных.
Ранее во Франции решили продолжить использовать вакцину AstraZeneca.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что изучают сообщения о приостановке использования партии вакцины AstraZeneca в ряде государств Евросоюза.
Речь идёт о таких странах, как Австрия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. Кроме того, стало известно, что правительство Италии тоже приостанавливает использование партии вакцины. Вакцинацию препаратом приостановили Норвегия и Дания.