В Ирландии рекомендуют приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Короткая ссылка
Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии рекомендовал приостановить вакцинацию в стране препаратом британско-шведской компании AstraZeneca после случаев нарушения свёртываемости крови у привитых в Норвегии.
В Ирландии рекомендуют приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca
  • Reuters

«Данная рекомендация сделана на фоне сообщения норвежского агентства лекарственных средств о четырёх новых случаях серьёзных нарушений свёртываемости крови у взрослых после прививки вакциной AstraZeneca от коронавируса», — говорится в Twitter Минздрава Ирландии.

В то же время там подчеркнули, что пока не доказана связь между этими случаями и применением вакцины AstraZeneca.

Тем не менее в Минздраве Ирландии призвали временно остановить вакцинацию данным препаратом в целях предосторожности и до выяснения дальнейших данных.

Ранее во Франции решили продолжить использовать вакцину AstraZeneca.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что изучают сообщения о приостановке использования партии вакцины AstraZeneca в ряде государств Евросоюза.

Речь идёт о таких странах, как Австрия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. Кроме того, стало известно, что правительство Италии тоже приостанавливает использование партии вакцины. Вакцинацию препаратом приостановили Норвегия и Дания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить