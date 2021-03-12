Бельгия продолжит использовать вакцину AstraZeneca от COVID-19

Бельгия продолжит использовать вакцину AstraZeneca против коронавируса, несмотря на приостановку её применения в ряде европейских стран.

«На основании имеющихся научных данных, рабочая группа продолжает поддерживать использование этой вакцины. Она значительно снижает у всех взрослых людей риск серьезных заболеваний и госпитализации, связанных с COVID-19», — приводит РИА Новости заявление рабочей группы по вакцинации.

Бельгийский национальный регулятор — Федеральное агентство по лекарствам и препаратам для здоровья — сообщил, что по состоянию на 8 марта более 94 тысяч человек получили вакцину AstraZeneca. При этом не было зафиксировано ни одного случая развития тромбоэмболии.

Ранее медицинские власти различных стран Европы отказались от использования вакцины AstraZeneca.

Эскперты ВОЗ изучают ситуацию.