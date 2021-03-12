Во Франции рекомендовали продолжить использовать вакцину AstraZeneca

Французский регулятор ANSM рекомендовал продолжить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

«Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств разделяет рекомендацию Европейского агентства по лекарственным средствам продолжать вакцинацию вакциной AstraZeneca. Новые данные могут побудить ANSM пересмотреть эту позицию», — говорится в сообщении агентства.

Там отметили, что во Франции 11 марта в рамках мониторингового комитета был проанализирован один случай тромбоза на фоне ДВС-синдрома (диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови).

«Принимая во внимание имеющиеся данные, нет оснований полагать, что этот эффект связан с вакциной», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось ранее, эксперты ВОЗ изучают сообщения о приостановке использования партии вакцины AstraZeneca в ряде государств Евросоюза.

Речь идёт о таких странах, как Австрия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. Кроме того, стало известно, что правительство Италии тоже приостанавливает использование партии вакцины. Вакцинацию препаратом приостановили Норвегия и Дания.

Бельгия намерена продолжить использовать вакцину AstraZeneca.