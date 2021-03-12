Во Франции рекомендовали продолжить использовать вакцину AstraZeneca
- Reuters
«Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств разделяет рекомендацию Европейского агентства по лекарственным средствам продолжать вакцинацию вакциной AstraZeneca. Новые данные могут побудить ANSM пересмотреть эту позицию», — говорится в сообщении агентства.
Там отметили, что во Франции 11 марта в рамках мониторингового комитета был проанализирован один случай тромбоза на фоне ДВС-синдрома (диссеминированного внутрисосудистого свёртывания крови).
«Принимая во внимание имеющиеся данные, нет оснований полагать, что этот эффект связан с вакциной», — подчеркнули в ведомстве.
Как сообщалось ранее, эксперты ВОЗ изучают сообщения о приостановке использования партии вакцины AstraZeneca в ряде государств Евросоюза.
Речь идёт о таких странах, как Австрия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. Кроме того, стало известно, что правительство Италии тоже приостанавливает использование партии вакцины. Вакцинацию препаратом приостановили Норвегия и Дания.
Бельгия намерена продолжить использовать вакцину AstraZeneca.