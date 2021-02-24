В ЕП подняли вопрос о приравнивании распространения дезинформации к уголовному преступлению

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Ксения Калинкина, Полина Полетаева
Депутаты Европарламента от Чехии Марцел Колая, Маркета Грегорова и Микулаш Пекса совместно с коллегой из Германии Патриком Брайером подняли вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за «распространение дезинформации, которая вызывает беспокойство общественности». С соответствующим запросом парламентариев, направленным в адрес Еврокомиссии, ознакомился RT.
В ЕП подняли вопрос о приравнивании распространения дезинформации к уголовному преступлению
  • Reuters

«Считает ли Еврокомиссия, что распространение дезинформации, вызывающей обеспокоенность общественности, должно относиться к уголовным правонарушениям?» — уточнили депутаты.

В запросе парламентарии сделали отсылку к публикации Der Spiegel от февраля 2020 года, где еврокомиссар Вера Юрова не исключила «изменения законов в отношении дезинформации, касающейся вопросов безопасности», сделав при этом акцент на «случаях распространения новостей, которые могут разжечь панику».

При этом евродепутаты не пояснили, каким образом будет определено, являются ли сообщения дезинформацией.

Так, в декабре 2020 года в Еврокомиссии заявили, что Россия и Китай якобы распространяли дезинформацию о COVID-19 в странах ЕС и в мире.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя подобные обвинения, назвала их беспочвенными и недопустимыми. 

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