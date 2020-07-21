В ЕК назвали выделенную на борьбу с российской «дезинформацией» сумму

В Еврокомиссии (ЕК) рассказали о выделенных средствах на борьбу с российской «дезинформацией». Сведения представлены в ответе Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на запрос польского евродепутата Анны Фотыги. С документом ознакомился RT.

По словам Борреля, в феврале в рамках Европейской службы внешних связей была создана постоянная структура — Второй отдел стратегических коммуникаций, — охватывающая рабочие группы и информационно-аналитический блок.

Так, на борьбу с «дезинформацией» в целом отделу было выделено €6 млн, из них €4 млн — на борьбу с российской «дезинформацией».

«В 2020 году бюджет, выделенный для оперативных рабочих групп на борьбу с дезинформацией, составил €6 млн. Эта сумма включает €4 млн для подготовительных мероприятий, предложенных Европарламентом для работы по российским и прокремлёвским источникам дезинформации в приоритетных регионах: странах «Восточного партнёрства», Ближнего Востока и Северной Африки, а также Западных Балкан», — говорится в тексте.

В декабре в Европейском парламенте представили предложения по резолюции, в которой Россия рассматривалась в качестве «главного источника гибридных и обычных угроз безопасности».

В частности, в тексте документа отмечалось, что Москва якобы проводила кампании по дезинформации и предпринимала попытки дестабилизировать ситуацию в ряде государств.

В последние годы Россию постоянно обвиняют во «вмешательстве» во внутренние дела иностранных государств. Однако российские официальные лица уже не раз подчёркивали бездоказательность подобных заявлений.

Так, президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не вмешивалась во внутриполитические процессы других стран.