МИД России ответил на обвинения ЕС в дезинформации по коронавирусу

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Обвинения Евросоюза в адрес России в дезинформации по коронавирусу циничны, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД России ответил на обвинения ЕС в дезинформации по коронавирусу
  • РИА Новости

Ранее представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют в ЕС теории заговора и дезинформацию о COVID-19, не приведя примеров.

«Мы неоднократно комментировали подобные обвинения официальных лиц ЕС. Мы считаем их не просто беспочвенными, но и недопустимыми», — сказала Захарова.

По её словам, Москва рассматривает такие заявления в качестве «нечистоплотных попыток отвлечь внимание собственной общественности от испытываемых странами ЕС внутренних трудностей в борьбе с пандемией».

Она подчеркнула, что «подобные выпады выглядят особенно цинично на фоне доказанной делом готовности России объединять усилия в борьбе с пандемией со всеми, кто в этом заинтересован».

Дипломат отметила, что Россия, как и другие страны, сталкивается с «предвзятыми публикациями» и «откровенно фейковыми новостями» об эпидемиологической ситуации, при этом значительная их часть публикуется именно в западных СМИ.

Захарова выразила надежду, что Брюссель «прекратит распространение бездоказательных антироссийских мифов».

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