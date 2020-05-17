В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»

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Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
  • Reuters

«Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые государством источники из России, то есть дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ, распространяют теории заговора и дезинформацию в ЕС, что может оказать существенное влияние на здравоохранение», — заявил он.

При этом Стано не уточнил, о каких сообщениях идёт речь.

В марте госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия, Китай и Иран якобы причастны к распространению дезинформации о коронавирусной инфекции COVID-19.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию The New York Times о «дезинформации» в российском здравоохранении, американские политики традиционно пытаются находить виновных, чтобы не брать ответственность за свои ошибки.

Она также заявила, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно инфекции являются «намеренным вбросом».

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