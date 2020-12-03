Еврокомиссия обвинила Россию и КНР в дезинформации вокруг пандемии

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Еврокомиссия считает, что Россия и Китай вовлечены в кампанию по дезинформации вокруг пандемии в странах Евросоюза и в мире. Такое утверждение содержится в докладе комиссии о Плане действий в области демократии.
Еврокомиссия обвинила Россию и КНР в дезинформации вокруг пандемии
  • Reuters

«Иностранные игроки и ряд третьих стран (в частности, Россия и Китай) оказались вовлечены в целенаправленные операции и кампании по дезинформации, которые направлены на то, чтобы влиять и распространять дезинформацию вокруг COVID-19 в ЕС, соседних странах и мире», — говорится в документе.

По мнению авторов доклада, таким образом Россия и Китай намерены «подорвать демократические дискуссии, обострить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж».

В июле два американских СМИ опубликовали статьи, в которых утверждается, что якобы экс-сотрудники ГРУ распространяют фейки о COVID-19, пытаясь повлиять на настроения американцев. 

в Кремле заявили, что не видят повода реагировать на утверждения неназванных источников в США.

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