Еврокомиссия обвинила Россию и КНР в дезинформации вокруг пандемии

Еврокомиссия считает, что Россия и Китай вовлечены в кампанию по дезинформации вокруг пандемии в странах Евросоюза и в мире. Такое утверждение содержится в докладе комиссии о Плане действий в области демократии.

«Иностранные игроки и ряд третьих стран (в частности, Россия и Китай) оказались вовлечены в целенаправленные операции и кампании по дезинформации, которые направлены на то, чтобы влиять и распространять дезинформацию вокруг COVID-19 в ЕС, соседних странах и мире», — говорится в документе.

По мнению авторов доклада, таким образом Россия и Китай намерены «подорвать демократические дискуссии, обострить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж».

В июле два американских СМИ опубликовали статьи, в которых утверждается, что якобы экс-сотрудники ГРУ распространяют фейки о COVID-19, пытаясь повлиять на настроения американцев.

в Кремле заявили, что не видят повода реагировать на утверждения неназванных источников в США.