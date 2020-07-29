Два американских СМИ обвинили Россию в дезинформации о пандемии
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Они утверждают, что бывшие сотрудники российского Главного разведывательного управления якобы распространяли фейки о COVID-19 через сайты InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press.
Отмечается, что с мая по июль на ресурсах вышло около 150 таких статей.
Москва неоднократно отвергала обвинения в дезинформации о пандемии.
МИД России называл подобные заявления беспочвенными и недопустимыми.
Как указывало российское посольство в США, Вашингтон направляет деньги на поиск внешнего врага, вместо того чтобы бороться с коронавирусной инфекцией.