Два американских СМИ обвинили Россию в дезинформации о пандемии

Два американских СМИ — Associated Press и The New York Times — опубликовали статьи с обвинениями в адрес России в дезинформации о пандемии коронавируса.

Они утверждают, что бывшие сотрудники российского Главного разведывательного управления якобы распространяли фейки о COVID-19 через сайты InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press.

Отмечается, что с мая по июль на ресурсах вышло около 150 таких статей.

Москва неоднократно отвергала обвинения в дезинформации о пандемии.

МИД России называл подобные заявления беспочвенными и недопустимыми.

Как указывало российское посольство в США, Вашингтон направляет деньги на поиск внешнего врага, вместо того чтобы бороться с коронавирусной инфекцией.