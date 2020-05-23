Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага

Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».

Об этом говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.

Отмечается, что Госдеп США опубликовал информацию о гранте за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения».

«Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы — и Россия и США — теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага», — указано в тексте.

В посольстве отметили, что данная мера направлена на прикрытие недоработок американских властей.

Ранее МИД России заявил, что решение США выйти из Договора по открытому небу является прискорбным шагом с точки зрения европейской безопасности.