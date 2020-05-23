Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.
Отмечается, что Госдеп США опубликовал информацию о гранте за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения».
«Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы — и Россия и США — теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага», — указано в тексте.
В посольстве отметили, что данная мера направлена на прикрытие недоработок американских властей.
Ранее МИД России заявил, что решение США выйти из Договора по открытому небу является прискорбным шагом с точки зрения европейской безопасности.