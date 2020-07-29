В Кремле ответили на обвинения в дезинформации о пандемии коронавируса

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В Кремле не видят повода реагировать на утверждения неназванных источников в США о распространении Россией дезинформации о пандемии коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В данном случае на неназванных чиновников мы не реагируем, тем более в исполнении The New York Times», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что Россия «не без проблем, но проходит через этот сложный период», «лучше, чем многие другие страны». 

По его словам, «все средства массовой информации констатируют немалые проблемы, которые испытывают Соединённые Штаты».

Песков назвал соответствующие заявления в адрес Москвы проявлением «навязчивой фобии».

Ранее два американских СМИ опубликовали статьи, в которых утверждается, что якобы экс-сотрудники ГРУ распространяют фейки о COVID-19, пытаясь повлиять на настроения американцев. 

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