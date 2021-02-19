В конгрессе США предложили поддержать «демократические устремления» белорусов

Члены палаты представителей США, демократы Уильям Китинг и Марси Каптур, а также республиканец Брайан Фицпатрик внесли на рассмотрение конгресса проект резолюции, направленной на поддержку народа Белоруссии. RT ознакомился с документом.

Значительная часть текста резолюции «О поддержке народа Белоруссии и его демократических устремлений, а также об осуждении электоральных фальсификаций и последующих насильственных репрессивных мер в отношении мирных протестующих со стороны нелегитимного режима Александра Лукашенко» посвящена выборам президента Белоруссии и событиям, происходившим на их фоне летом 2020 года.

В частности, из документа следует, что выборы, состоявшиеся без должного наблюдения со стороны международных делегаций, были широко признаны «несвободными и несправедливыми». Белорусы проявили «твёрдое стремление и решимость добиться демократического будущего», участвуя в «мирных акциях протеста», подчёркивается в тексте.

Также в негативном контексте упоминаются и отношения Белоруссии с Россией.

«Александр Лукашенко продолжает подрывать суверенитет и независимость Белоруссии попытками интегрировать страну в так называемое «Союзное государство» под контролем России», — уточняется в проекте.

В связи с этим американские конгрессмены предложили принять ряд мер, направленных против официальных белорусских властей и в поддержку жителей республики. Так, они отметили необходимость провести новые выборы президента Белоруссии под наблюдением ОБСЕ, подтвердить право белорусов «определять своё будущее без нежелательного вмешательства извне», а также продолжить вводить адресные санкции против действующих властей страны «по согласованию между США, ЕС, Великобританией, Канадой и другими союзниками».

Кроме того, члены палаты представителей отметили необходимость признать созданный экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской Координационный совет «организацией, обладающей легитимностью для участия в диалоге о мирной передаче власти» и призвать Александра Лукашенко к «открытому и конструктивному» диалогу с оппозицией.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Согласно официальным данным, за Лукашенко было отдано 80,1% голосов избирателей. 23 сентября состоялась церемония инаугурации, избранный президент официально вступил в должность.

В число государств, выразивших несогласие с результатами выборов, вошли США, Германия, Словакия, Эстония, Латвия и Чехия.

В свою очередь, Лукашенко, комментируя обвинения в свой адрес, отметил, что выборы главы государства «состоялись, и они законны». При этом лидер добавил, что Белоруссия «не нуждается ни в каком признании».