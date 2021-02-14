В Швеции призвали власти к давлению на Германию по вопросу «Северного потока — 2»

Депутат шведского парламента Бьёрн Сёдер направил министру иностранных дел страны Анн Линде запрос, в котором поинтересовался, намерена ли она предпринять какие-либо шаги, чтобы убедить власти ФРГ отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2» из-за действий России. RT ознакомился с обращением парламентария.

Представитель оппозиционной правой партии «Шведские демократы» выразил мнение, что ЕС следует предпринять определённые шаги в ответ на «действия России» по отношению к Алексею Навальному, а также троим европейским дипломатам, которые были объявлены в РФ персонами нон грата.

Кроме того, депутат заявил, что Брюссель должен отреагировать на «насилие режима» в отношении участников несанкционированных акций протеста.

В качестве одного из возможных вариантов реакции европейского сообщества на политику российских властей Сёдер предложил противодействие строительству газопровода «Северный поток — 2».

«Российский газопровод «Северный поток — 2», идущий в Германию, — это угроза политике безопасности, притом что он делает Европу зависимой от российского газа. Ещё в 2016 году еврокомиссар по климату и энергетике Мигель Ариас Каньете заявил, что считает этот проект рискованным», — заявил депутат.

Однако в этом контексте он упомянул о сложности в борьбе с этим проектом. «Германия пока что отказывается останавливать строительство газопровода», — констатировал парламентарий.

В связи с этим Сёдер поинтересовался у главы МИД, намерена ли она принять какие-либо меры, «чтобы побудить Германию отказаться от планов строительства газопровода, что послужит ответом на действия России».

Несанкционированные протестные акции прошли в ряде российских городов 23 и 31 января, а также 2 февраля после решения суда по делу Навального.

В незаконных акциях, как стало известно позднее, приняли участие трое дипломатов из Швеции, Польши и Германии. 5 февраля МИД России объявил их персонами нон грата.

Безопасность в ходе протестов обеспечивали сотрудники правоохранительных органов. Как неоднократно подчёркивали официальные лица, действия силовиков в рамках митингов были оправданны, в том числе «на фоне того агрессивного поведения провокаторов и хулиганов, которое имело место».

В ответ на звучащие на Западе комментарии о действиях российских силовиков в ходе протестов, российский МИД направил действующему председателю ОБСЕ Анн Линде сравнительные материалы о том, какие меры принимают власти в РФ и на Западе в ходе несанкционированных акций. Этот же видеоролик был отправлен главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и позднее размещён на YouTube, однако видеохостинг удалил его.