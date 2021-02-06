В Швеции предложили поддержать «сторонников демократии» в России

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Ксения Калинкина
Депутат шведского парламента Маркус Вихель выступил с инициативой поддержать «сторонников демократии» в России. Свою позицию он выразил в запросе, направленном на имя министра иностранных дел Швеции Анн Линде. С текстом ознакомился RT.
В Швеции предложили поддержать «сторонников демократии» в России
  • Reuters

Вихель обратился к главе МИД Швеции с вопросом, планирует ли министр инициировать введение «более жёстких мер против России», чтобы поддержать «демократических активистов» и оказать давление на «российский режим». 

В документе парламентарий напомнил о несогласованных с властями «массовых акциях», прошедших ранее в ряде российских регионов в поддержку Алексея Навального.

«Ситуация, мягко говоря, очень тяжёлая для наших демократических друзей в стране. Мы также видим, как контроль и использование пропаганды во многих случаях подавляют свободные мнения и вместо этого вводят россиян в заблуждение», — заявил Вихель.

Российские официальные лица ранее давали оценку действиям силовиков в ходе несогласованных митингов.

Так, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, принятые меры были оправданны, в том числе «на фоне того агрессивного поведения провокаторов и хулиганов, которое имело место».

Несанкционированные протестные акции прошли в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля после решения суда по делу Алексея Навального.

В конце января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии. В УФСИН заявили, что причиной задержания стали многократные нарушения условий испытательного срока.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный в соответствии с вынесенным ещё в 2014 году приговором по делу о хищении средств у компании «Ив Роше».

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