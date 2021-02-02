В Кремле назвали оправданными действия силовиков на незаконных акциях

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия сотрудников правоохранительных органов на фоне несогласованных акций и провокаций оправданны.
В Кремле назвали оправданными действия силовиков на незаконных акциях
  • РИА Новости

«Действия сотрудников (правоохранительных органов. — RT) абсолютно были — и продолжают оставаться — оправданны на фоне незаконных акций, которые были устроены, и на фоне того агрессивного поведения провокаторов и хулиганов, которое имело место», — заявил представитель Кремля.

Ранее в Кремле назвали недопустимым насилие против силовиков на незаконных акциях.

31 января в ряде городов России прошла несогласованная акция. Участники митинга в Москве выходили на проезжую часть и препятствовали движению транспорта.

По данным СК, 31 января на Сенной площади в Санкт-Петербурге неизвестные лица применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок во время митинга. Возбуждено уголовное дело.

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