В Кремле назвали недопустимым насилие против силовиков на незаконных акциях
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«Достаточно большое количество хулиганов, провокаторов (на акциях. — RT) с в большей или меньшей степени агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка, что является недопустимым», — цитирует РИА Новости Пескова.
Он отметил, что «в отношении них со всей строгостью должен применяться закон».
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ударил бойца ОМОНа во время несогласованной акции на Пионерской площади.