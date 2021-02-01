В Кремле назвали недопустимым насилие против силовиков на незаконных акциях

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие несанкционированные акции в ряде городов России.
В Кремле назвали недопустимым насилие против силовиков на незаконных акциях
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Достаточно большое количество хулиганов, провокаторов (на акциях. — RT) с в большей или меньшей степени агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка, что является недопустимым», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он отметил, что «в отношении них со всей строгостью должен применяться закон».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ударил бойца ОМОНа во время несогласованной акции на Пионерской площади

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