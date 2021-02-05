Россия высылает из страны сотрудников посольств Швеции, Польши и ФРГ

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В МИД России объявили персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января 2021 года.
Россия высылает из страны сотрудников посольств Швеции, Польши и ФРГ
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

Уточняется, что о данном решении было сообщено официальным дипломатическим представителям трёх стран, которые были вызваны в МИД России.

«Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года», — отмечается в заявлении.

Российское министерство подчеркнуло, что такого рода действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

«Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены персонами нон грата. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», — добавили в МИД.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела государства со стороны иностранных дипломатов.

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