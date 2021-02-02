МИД пообещал ответить на все случаи вмешательства в дела России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела государства со стороны иностранных дипломатов.

«Они уже следуют, эти меры. Это были и соответствующие демарши послам, это были и ноты протеста. Эта работа продолжается. Мы по каждому случаю будем работать и работаем», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Захарова назвала политической акцией присутствие дипломатов на заседании суда по делу Алексея Навального.

Так она прокомментировала сообщения, что около 20 сотрудников посольств разных стран прибыли в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда рассматривается представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное.