Мосгорсуд приговорил Навального к 3,5 года тюремного заключения

МИД пообещал ответить на все случаи вмешательства в дела России

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела государства со стороны иностранных дипломатов.
МИД пообещал ответить на все случаи вмешательства в дела России
  • РИА Новости

«Они уже следуют, эти меры. Это были и соответствующие демарши послам, это были и ноты протеста. Эта работа продолжается. Мы по каждому случаю будем работать и работаем», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Захарова назвала политической акцией присутствие дипломатов на заседании суда по делу Алексея Навального.

Так она прокомментировала сообщения, что около 20 сотрудников посольств разных стран прибыли в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда рассматривается представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное.

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