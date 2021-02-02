Захарова назвала политической акцией присутствие дипломатов на заседании по Навальному

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь прокомментировала присутствие сотрудников иностранных посольств на заседании по делу Алексея Навального.

«Нормой является присутствие зарубежных дипломатов на судах, когда судят граждан ИХ страны или международных террористов, людей, совершивших преступление в третьих странах, например. Норма эта хоть и существует, только многими западными же странами не реализуется», — написала Захарова в Facebook.

Она напомнила, что, например, во многих случаях американская сторона отказывает российским дипломатам в присутствии на судах по делам россиян.

«А когда дипломаты, тем более коллективно, присутствуют на процессах по делам не своих граждан, речь идёт о политической акции», — заявила Захарова.

Ранее она сказала, что «это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства».

«Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России», — заявила Захарова.

В посольстве США в России, комментируя РИА Новости ситуацию, назвали стандартной дипломатической практикой наблюдение за судебными процессами в стране пребывания.

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