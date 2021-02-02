Захарова назвала политической акцией присутствие дипломатов на заседании по Навальному
«Нормой является присутствие зарубежных дипломатов на судах, когда судят граждан ИХ страны или международных террористов, людей, совершивших преступление в третьих странах, например. Норма эта хоть и существует, только многими западными же странами не реализуется», — написала Захарова в Facebook.
Она напомнила, что, например, во многих случаях американская сторона отказывает российским дипломатам в присутствии на судах по делам россиян.
«А когда дипломаты, тем более коллективно, присутствуют на процессах по делам не своих граждан, речь идёт о политической акции», — заявила Захарова.
Ранее она сказала, что «это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства».
«Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России», — заявила Захарова.
В посольстве США в России, комментируя РИА Новости ситуацию, назвали стандартной дипломатической практикой наблюдение за судебными процессами в стране пребывания.