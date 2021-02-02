Захарова оценила сообщения о сотрудниках посольств на суде по Навальному

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что около 20 сотрудников посольств разных стран прибыли в Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда рассматривается представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное.
Захарова оценила сообщения о сотрудниках посольств на суде по Навальному
  • © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

«Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации», — написала она в Facebook.

По её словам, «это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства».

«Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России», — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что представитель УФСИН попросил отменить условный срок Алексею Навальному и заменить его на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима

Генеральная прокуратура России заявила, что требование ФСИН к суду заменить Алексею Навальному наказание с условного на реальное является обоснованным из-за допущенных нарушений.

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