УФСИН просит суд заменить Навальному условный срок на 3,5 года колонии

Представитель УФСИН попросил отменить условный срок Алексею Навальному и заменить его на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

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