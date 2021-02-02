УФСИН просит суд заменить Навальному условный срок на 3,5 года колонии
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Судебное заседание Симоновского суда столицы проходит в выездном формате в здании Мосгорсуда.
Представитель ФСИН в суде отметил, что Алексей Навальный ещё до госпитализации регулярно нарушал условия условного осуждения.
17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии. В УФСИН заявили, что причиной задержания стали многократные нарушения условий испытательного срока.