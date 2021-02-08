Польша, Швеция и Германия высылают трёх российских дипломатов

Короткая ссылка
Министерства иностранных дел Польши, Швеции и Германии объявили о высылке трёх российских дипломатов.
Польша, Швеция и Германия высылают трёх российских дипломатов
  • Reuters

«Министерство иностранных дел объявило сегодня сотрудника посольства России в Берлине персоной нон грата. Таким шагом правительство Германии реагирует на решение Российской Федерации от пятницы, 5 февраля 2021 года», — говорится в сообщении МИД ФРГ.

Внешнеполитическое ведомство Польши сообщило, что «в ответ на высылку без уважительной причины польского дипломата» объявляет персоной нон грата сотрудника генконсульства в Познани.

В свою очередь, шведский МИД объявил об аналогичном решении в отношении сотрудника посольства.

5 февраля МИД России объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала этот шаг вынужденным. В Кремле заявили, что он стал следствием действий загранпредставительств на фоне несогласованных мероприятий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить