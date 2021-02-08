В Кремле объяснили высылку трёх дипломатов ЕС
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«Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствием тех действий, которые предприняли некоторые загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков», — сказал представитель Кремля журналистам.
По его словам, Москва «чётко продемонстрировала, что подобное она терпеть не намерена».
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала высылку дипломатов ЕС вынужденной.
5 февраля МИД объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января.