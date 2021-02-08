В Кремле объяснили высылку трёх дипломатов ЕС

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Высылка трёх европейских дипломатов стала следствием действий загранпредставительств на фоне несогласованных акций в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле объяснили высылку трёх дипломатов ЕС
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствием тех действий, которые предприняли некоторые загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, Москва «чётко продемонстрировала, что подобное она терпеть не намерена».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала высылку дипломатов ЕС вынужденной.

5 февраля МИД объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января.

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