В Кремле объяснили высылку трёх дипломатов ЕС

Высылка трёх европейских дипломатов стала следствием действий загранпредставительств на фоне несогласованных акций в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Высылка дипломатов, которая прошла накануне, явилась следствием тех действий, которые предприняли некоторые загранпредставительства в Москве на фоне незаконных беспорядков», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, Москва «чётко продемонстрировала, что подобное она терпеть не намерена».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала высылку дипломатов ЕС вынужденной.

5 февраля МИД объявил персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января.