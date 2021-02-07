Захарова назвала вынужденной высылку трёх дипломатов из России
- © РИА Новости
«К сожалению, были вынуждены применять меры, которые нас просто вынудили принять, — высылка дипломатов из трёх европейских стран», — цитирует её ТАСС.
Захарова рассказала, что данные дипломаты участвовали непосредственно в несанкционированных мероприятиях.
Ранее в МИД России объявили персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января 2021 года.
2 февраля Захарова предупредила, что российская сторона отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела государства со стороны иностранных дипломатов.