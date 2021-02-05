В ЕС призвали Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов

Представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано заявил, что Европейский союз призывает Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста.

«Верховный представитель выражает солидарность ЕС с этими странами-членами. Данное решение необходимо пересмотреть», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД России объявили персонами нон грата сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии за их участие в незаконных акциях 23 января 2021 года.

2 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела государства со стороны иностранных дипломатов.