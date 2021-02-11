YouTube удалил российский ролик о протестах в странах ОБСЕ 

Короткая ссылка
Видеохостинг YouTube удалил российский видеоролик о протестах в странах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
YouTube удалил российский ролик о протестах в странах ОБСЕ 
  • Reuters

Об этом заявил постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе онлайн-заседания постоянного совета организации.

«Мы не претендуем на такую популярность, но и наш видеоролик о протестах в регионе ОБСЕ, показанный в постоянном совете, был поспешно удалён YouTube», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что отправил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю видео о том, какие меры принимают власти на Западе и в России в ходе несанкционированных акций.

Также эти материалы были переданы главе МИД Швеции, действующему председателю ОБСЕ Анн Линде.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные политики ответили молчанием на переданные Москвой видеоматериалы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить