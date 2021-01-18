Спасённые с судна Arvin в Турции моряки вернутся на Украину 19 января

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Украинцы, спасённые с затонувшего у берегов Турции сухогруза Arvin, вернутся на родину во вторник, 19 января, сообщил консул Украины в Анкаре Андрей Билык.
Спасённые с судна Arvin в Турции моряки вернутся на Украину 19 января
  • © РИА Новости

«Ожидаем, что их возвращение состоится завтра, 19 января», — цитирует его РИА Новости.

Украинцы чувствуют себя хорошо и в ближайшее время будут доставлены в Анкару, откуда отправятся на родину, добавил Билык.

17 января губернатор провинции Бартын сообщил о крушении в районе Инкуму в Турции сухогруза.

Позже в Росморречфлоте уточнили, что владельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания, а в составе экипажа только двое из 12 человек являются российскими гражданами.

В МИД Украины сообщили, что судно шло под флагом Палау. В Киеве отметили, что спасены пять украинцев и один иностранец.

Три человека, в том числе российский капитан сухогруза, погибли.

Поисково-спасательная операция у побережья провинции Бартын в районе крушения сухогруза Arvin с украинско-российским экипажем возобновилась 18 января.

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