Спасённые с судна Arvin в Турции моряки вернутся на Украину 19 января
- © РИА Новости
«Ожидаем, что их возвращение состоится завтра, 19 января», — цитирует его РИА Новости.
Украинцы чувствуют себя хорошо и в ближайшее время будут доставлены в Анкару, откуда отправятся на родину, добавил Билык.
17 января губернатор провинции Бартын сообщил о крушении в районе Инкуму в Турции сухогруза.
Позже в Росморречфлоте уточнили, что владельцем затонувшего в Чёрном море возле берегов Турции судна является украинская компания, а в составе экипажа только двое из 12 человек являются российскими гражданами.
В МИД Украины сообщили, что судно шло под флагом Палау. В Киеве отметили, что спасены пять украинцев и один иностранец.
Три человека, в том числе российский капитан сухогруза, погибли.
Поисково-спасательная операция у побережья провинции Бартын в районе крушения сухогруза Arvin с украинско-российским экипажем возобновилась 18 января.